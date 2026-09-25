Der Sicherheitsbügel rastet ein. Noch ein letzter Blick auf die Wiesn, dann setzt sich das Fahrgeschäft in Bewegung. Widerstand zwecklos, ab jetzt sind die Fahrgäste den G-Kräften ausgesetzt – und die haben es auf dem Oktoberfest in sich: Erst drücken sie einen tief in den Sitz, im nächsten Moment fühlt es sich an, als hebe der Magen ab.