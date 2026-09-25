Video: Lilly Zerbst
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Oktoberfest

Diese Fahrgeschäfte liefern auf der Wiesn die größten Adrenalin-Kicks

Wo sind Besucher am längsten schwerelos? Welche Attraktion schüttelt sie am meisten durch? Und lohnen sich die neuen Fahrgeschäfte?

Die SZ ist probegefahren und hat dabei G-Kräfte gemessen.

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Diese Fahrgeschäfte liefern auf der Wiesn die größten Adrenalin-Kicks
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Wo sind Besucher am längsten schwerelos? Welche Attraktion schüttelt sie am meisten durch? Und lohnen sich die neuen Fahrgeschäfte?

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Die SZ ist probegefahren und hat dabei G-Kräfte gemessen.

Von Pauline Storz und Lilly Zerbst
25. September 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Der Sicherheitsbügel rastet ein. Noch ein letzter Blick auf die Wiesn, dann setzt sich das Fahrgeschäft in Bewegung. Widerstand zwecklos, ab jetzt sind die Fahrgäste den G-Kräften ausgesetzt – und die haben es auf dem Oktoberfest in sich: Erst drücken sie einen tief in den Sitz, im nächsten Moment fühlt es sich an, als hebe der Magen ab.

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