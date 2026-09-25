Oktoberfest

Der vielleicht billigste Schlafplatz während der Wiesn – und was man dort erlebt

Auf dem „Wiesn Camp“ im Münchner Osten kann man schon für 25 Euro schlafen. Dort ist es saukalt, dunkel und riecht nach Pferd.

Trotzdem zieht es hier Gäste aus aller Welt hin – und sie schwärmen nicht nur vom Preis.

Oktoberfest

Der vielleicht billigste Schlafplatz während der Wiesn – und was man dort erlebt

Auf dem „Wiesn Camp“ im Münchner Osten kann man schon für 25 Euro schlafen. Dort ist es saukalt, dunkel und riecht nach Pferd.

Trotzdem zieht es hier Gäste aus aller Welt hin – und sie schwärmen nicht nur vom Preis.

Von Franziska Peer und Anna Bolten, Fotos: Catherina Hess
25. September 2026 | Lesezeit: 5 Min.

In Tracht gekleidete Kleingruppen schleppen sich an diesem ersten Wiesn-Samstagabend durch die Dunkelheit am Bahnhof Riem. Unschwer als Besucher des Oktoberfests zu erkennen, haben sie bereits die etwa zwanzigminütige S-Bahn-Fahrt hinter sich und müssen nun einen Kilometer durch kaum beleuchtete Straßen zu ihrem Nachtlager laufen. Nach ein paar Mass kann sich dieser kurze Weg ziemlich in die Länge ziehen.

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