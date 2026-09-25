In Tracht gekleidete Kleingruppen schleppen sich an diesem ersten Wiesn-Samstagabend durch die Dunkelheit am Bahnhof Riem. Unschwer als Besucher des Oktoberfests zu erkennen, haben sie bereits die etwa zwanzigminütige S-Bahn-Fahrt hinter sich und müssen nun einen Kilometer durch kaum beleuchtete Straßen zu ihrem Nachtlager laufen. Nach ein paar Mass kann sich dieser kurze Weg ziemlich in die Länge ziehen.