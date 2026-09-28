Die Kapelle beginnt im Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn gerade zu spielen, als sich Kabarettistin Claudia Pichler, Filmemacher David Dietl, Suchtkrankenhelferin Jasmin Skowronek, Festzeltmusikerin Kleo Leike und der Münchner Wirt Florian Schönhofer am Vormittag an einen Tisch setzen, um über das größte Volksfest der Welt zu sprechen, die Faszination, aber auch die Abgründe.