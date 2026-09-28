Filmemacher David Dietl
Filmemacher David Dietl
Filmemacher David Dietl
Die ehrenamtliche Suchtkrankenhelferin Jasmin Skowronek
Die ehrenamtliche Suchtkrankenhelferin Jasmin Skowronek
Die ehrenamtliche Suchtkrankenhelferin Jasmin Skowronek

„Die Wiesn ist meistens magisch“

„Für mich ist sie ein gefährlicher Ort“

Die einen sagen: Wahnsinn. Die anderen: Abgrund. Über das Oktoberfest kann man vortrefflich streiten. Gibt es überhaupt noch Tradition? 

Wo entfaltet die Wiesn ihren Zauber? Oder ist ein Besuch sogar riskant? Ein Streitgespräch im Festzelt.

Filmemacher David Dietl
Filmemacher David Dietl
Filmemacher David Dietl
„Die Wiesn ist meistens magisch“
Die ehrenamtliche Suchtkrankenhelferin Jasmin Skowronek
Die ehrenamtliche Suchtkrankenhelferin Jasmin Skowronek
Die ehrenamtliche Suchtkrankenhelferin Jasmin Skowronek
„Für mich ist sie ein gefährlicher Ort“

Die einen sagen: Wahnsinn. Die anderen: Abgrund. Über das Oktoberfest kann man vortrefflich streiten. Gibt es überhaupt noch Tradition? 

Wo entfaltet die Wiesn ihren Zauber? Oder ist ein Besuch sogar riskant? Ein Streitgespräch im Festzelt.

Interview von Lisa Bögl, Katja Schnitzler, Lisa Sonnabend und Florian Peljak (Fotos)
28. September 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Die Kapelle beginnt im Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn gerade zu spielen, als sich Kabarettistin Claudia Pichler, Filmemacher David Dietl, Suchtkrankenhelferin Jasmin Skowronek, Festzeltmusikerin Kleo Leike und der Münchner Wirt Florian Schönhofer am Vormittag an einen Tisch setzen, um über das größte Volksfest der Welt zu sprechen, die Faszination, aber auch die Abgründe. 

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