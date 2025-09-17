Nach dem Anzapfen dauert es meist nicht lang, bis der Ruf „Hodiodioooodiooodie“ in den Zelten ertönt. Es gibt wohl keinen anderen Song, der so unverfroren auf den Erfolg im Bierzelt hin produziert wurde wie „Hulapalu“ von Andreas Gabalier. Es wird im Dialekt gegrölt, es geht anzüglich zu, aber auch ein bisschen kindisch, die Harmoniefolge ist immer gleich: a-Moll, F-Dur, C-Dur, G-Dur.

2022 und 2019 belegte „Hulapalu“ Platz eins in der Wiesn-Hitparade der Gema. 2023, 2018 und 2017 wurde es am zweithäufigsten von den Zelt-Kapellen angestimmt. Aber nun scheint die Zeit von Gabalier vorbeizugehen. Im vergangenen Jahr war es nur der neuntbeliebteste Song. Darauf trotzdem noch einmal ein: „Hodiodioooodiooodie!“