Wie erklärt man einem Drogenfahnder auf dem Oktoberfest, dass die Tütchen mit Kokain zwar gerade aus der eigenen Hosentasche gezogen wurden, das aber auf gar keinen Fall der eigene Stoff ist? Der eine Mann versuchte es so: Kurz vor der Wiesn habe er die Lederhose auf dem Flohmarkt gekauft, quasi auf dem Weg zum Festzelt. Und er habe nie in die Tasche gegriffen, leider, leider. Er sei genauso überrascht wie der Zivilfahnder von dem Fund, also ehrlich!