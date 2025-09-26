Foto: Copyright: xFussSergeix via imag/IMAGO/Depositphotos
Kokain auf dem Oktoberfest
Und dann kommen sie mit weißen Nasen vom Wiesn-Klo
26. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.
Wie erklärt man einem Drogenfahnder auf dem Oktoberfest, dass die Tütchen mit Kokain zwar gerade aus der eigenen Hosentasche gezogen wurden, das aber auf gar keinen Fall der eigene Stoff ist? Der eine Mann versuchte es so: Kurz vor der Wiesn habe er die Lederhose auf dem Flohmarkt gekauft, quasi auf dem Weg zum Festzelt. Und er habe nie in die Tasche gegriffen, leider, leider. Er sei genauso überrascht wie der Zivilfahnder von dem Fund, also ehrlich!