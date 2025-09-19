Video: Robert Haas
Foto: Florian Peljak
Oktoberfest 2025
Großer Auftritt für einen sanften Riesen
Foto: Florian Peljak
19. September 2025 | Lesezeit: 6 Min.
Wer Schorsch zum ersten Mal begegnet, spürt gleich, was es mit diesem Riesen auf sich hat. Schorsch ist ein Percheron. Also ein französisches Kaltblut. Und was für eines! Sofort wandern seine Nüstern über die Hände, saugen den Geruch des Gegenübers ein. Offenbar gefällt ihm, was er da registriert. So sehr sogar, dass, wendet man sich einem anderen seiner Artgenossen zu, er mit den Hufen gegen seine Box schlägt. Das klingt arg nach der Aufforderung, sich sofort wieder um ihn zu kümmern.