Seit 20 Jahren kümmert sich Wolfgang Zengerle um die Pferde und Sattlerei der Spaten-Brauerei.
Foto: Florian Peljak

Oktoberfest 2025

Großer Auftritt für einen sanften Riesen

Familie Zengerle betreut die Kutschpferde der Spaten-Brauerei und pflegt eine alte Tradition. Ihr Kaltblut „Schorsch“ übernimmt beim Einzug der Wiesnwirte dieses Mal eine ganz besondere Rolle.

Seit 20 Jahren kümmert sich Wolfgang Zengerle um die Pferde und Sattlerei der Spaten-Brauerei.
Von Astrid Becker
19. September 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Wer Schorsch zum ersten Mal begegnet, spürt gleich, was es mit diesem Riesen auf sich hat. Schorsch ist ein Percheron. Also ein französisches Kaltblut. Und was für eines! Sofort wandern seine Nüstern über die Hände, saugen den Geruch des Gegenübers ein. Offenbar gefällt ihm, was er da registriert. So sehr sogar, dass, wendet man sich einem anderen seiner Artgenossen zu, er mit den Hufen gegen seine Box schlägt. Das klingt arg nach der Aufforderung, sich sofort wieder um ihn zu kümmern.

