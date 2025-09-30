Ein Mann hat sich für den Wiesn-Besuch offenbar eine Tracht zugelegt, aber kein Reisewissen, und ist begeistert. Auf Englisch ruft er seinen Freunden zu: „Ich dachte, Oktoberfest, das sind nur Bierzelte. Aber da ist ja ein ganzer, riesiger Jahrmarkt drum herum!“ Und der trägt einiges zum Charme der Wiesn bei. So viele Fahrgeschäfte gibt es hier, da sollte doch für jeden eines dabei sein. Eigentlich.