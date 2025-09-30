Foto: Fotos: Dominik Wierl, Robert Haas, Catherina Hess / Collage: Dominik Wierl
Foto: Fotos: Dominik Wierl, Robert Haas, Catherina Hess / Collage: Dominik Wierl

Sind Fahrten im Fünfer-Looping, Breakdance oder in der rotierenden Riesenschaukel Konga für Ängstliche zu furchterregend und für Achterbahn-Fans zu langweilig?

Oktoberfest 2025

Der Wiesn-Fahrtest für Mutige – und Ängstliche

Foto: Fotos: Dominik Wierl, Robert Haas, Catherina Hess / Collage: Dominik Wierl
Foto: Fotos: Dominik Wierl, Robert Haas, Catherina Hess / Collage: Dominik Wierl

Sind Fahrten im Fünfer-Looping, Breakdance oder in der rotierenden Riesenschaukel Konga für Ängstliche zu furchterregend und für Achterbahn-Fans zu langweilig?

Foto: Fotos: Dominik Wierl, Robert Haas, Catherina Hess / Collage: Dominik Wierl
Foto: Fotos: Dominik Wierl, Robert Haas, Catherina Hess / Collage: Dominik Wierl

Oktoberfest 2025

Der Wiesn-Fahrtest für Mutige – und Ängstliche
Von Lisa Bögl, Robert Haas, Stephan Rumpf, Katja Schnitzler und Dominik Wierl
30. September 2025 | Lesezeit: 9 Min.

Ein Mann hat sich für den Wiesn-Besuch offenbar eine Tracht zugelegt, aber kein Reisewissen, und ist begeistert. Auf Englisch ruft er seinen Freunden zu: „Ich dachte, Oktoberfest, das sind nur Bierzelte. Aber da ist ja ein ganzer, riesiger Jahrmarkt drum herum!“ Und der trägt einiges zum Charme der Wiesn bei. So viele Fahrgeschäfte gibt es hier, da sollte doch für jeden eines dabei sein. Eigentlich.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.