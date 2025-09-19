Traditions-Ultra oder eher Prosecco-Performer? 

Machen Sie den SZ-Oktoberfest-Test - und wir verraten Ihnen, wie ein perfekter Tag auf der Theresienwiese für Sie aussieht.

OKTOBERFEST 2025

Welcher Wiesn-Typ sind Sie?

Traditions-Ultra oder eher Prosecco-Performer? 

Machen Sie den SZ-Oktoberfest-Test - und wir verraten Ihnen, wie ein perfekter Tag auf der Theresienwiese für Sie aussieht.

OKTOBERFEST 2025

Welcher Wiesn-Typ sind Sie?
Von Joana Hahn, Christian Helten, Anna-Maria Salmen, Lisa Sonnabend und Dominik Wierl
19. September 2025

Die Massen trinken nun wieder ihre Mass. Doch das Oktoberfest ist weit mehr als ein großes Besäufnis. Die Millionen, die in den zwei Wochen auf die Theresienwiese strömen, unterscheiden sich gewaltig und kommen mit ganz unterschiedlichen Zielen. Machen Sie den SZ-Wiesn-Test - und wir sagen Ihnen, welcher Wiesn-Typ Sie sind, wie ein perfekter Tag für Sie abläuft und wie Sie als Wiesn-Wolpertinger aussehen.

Trägt Ihr Wolpertinger Tracht? In welchem Fahrgeschäft sitzt er? Und welches Souvenir nimmt er mit nach Hause? Das Ergebnis des Wiesn-Tests können Sie auf Social Media teilen.

Mehr wichtiges Wiesn-Wissen

Anfängerfehler auf der Wiesn
Machen Sie das bloß nicht - wir haben's schon getan
Das Kind fast gequetscht, die Haarpracht riskiert und die Bänder auf der Bierbank gezerrt: Wir verraten unsere Wiesn-Fehler, damit Sie sie nicht durchmachen müssen.
Oktoberfest-Fakten
Was selbst Münchner nicht über die Wiesn wissen
Ein Oberbürgermeister braucht fast 20 Schläge beim Anzapfen, ein geheimer Mechanismus bringt den Löwen zum Brüllen - und wer steckt eigentlich hinter der Bierpolizei? Drehen Sie ein paar Runden in unserem Oktoberfest-Generator!
Projektteam
Text Anna-Maria Salmen, Christian Helten, Lisa Sonnabend
Entwicklung Dominik Wierl
Digitales Design Joana Hahn, Dominik Wierl
Redaktion Katja Schnitzler
Testing Malte Hornbergs

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.