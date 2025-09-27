Kurz vor 9 Uhr am Freitagmorgen im Hotel Seibel oberhalb der Wiesn. Im Frühstücksraum sitzt eine Horde Männer, allesamt im hellblauen Trikot. Dem ein oder anderen sieht man an, dass das Bier am Vorabend gut geschmeckt haben muss, trotzdem haben sie sich alle – oder zumindest fast alle – erfolgreich aus dem Bett gekämpft.