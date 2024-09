Das Bierzelt sei ein „einziger gewaltiger Schlund“, schrieb der amerikanische Journalist Thomas Wolfe vor fast 100 Jahren über das Oktoberfest. Das stimmt natürlich noch immer. Jeder, also wirklich jeder, wird in einem Wiesnzelt eingesogen und eins mit der Menge. Junge, Alte, Arme, Reiche, erst die Glücklichen, irgendwann sogar die Traurigen. Das liegt an der Bierseligkeit, aber noch viel mehr an der Bierzeltmusik.