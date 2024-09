Wir sind eingestiegen, damit Sie nicht fahren müssen

Schweben, rasen, schleudern: Die Wiesn, das ist nicht nur Bierzelt, Bierbank und Masskrug, sondern auch Freifall-Turm, Riesenkettenkarussell und Achterbahn. Dass es eine so große Auswahl an Fahrgeschäften auf so kleiner Fläche gibt, ist – das muss man so sagen – einfach toll. Die Schausteller auf der Wiesn überbieten sich mit Superlativen. Höchster! Rasantester! Bester! Darunter geht es auf dem wohl größten (!) Volksfest der Welt wahrlich nicht.