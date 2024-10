So schön, schön war die Zeit

„Eigentlich wäre mir auch da 'Heal the world' als Schlusslied lieber, wie an den anderen Abenden“, sagte zuvor Kellner Michael Mittermaier, der mit der SZ am Anfang und Ende der Wiesn über das Bedienen auf dem Oktoberfest gesprochen hat: „Dieses Lied macht was mit den Leuten, man merkt es ihnen an in der aktuellen Situation: Jeder ist froh, dass er feiern darf. Und weiß, dass das ein Privileg ist.“