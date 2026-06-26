Als im Mai 1913 ein mittelloser Künstler von Wien nach München zog, deutete wenig darauf hin, dass dieser Mann dort die Grundsteine für sein Terrorregime legen sollte. Einige Jahre später war Adolf Hitler als Künstler gescheitert, finanziell am Ende und abhängig von Spenden. Und wiederum einige Jahre später verlieh er München den Titel „Hauptstadt der Bewegung“ – einer Bewegung, die Millionen Menschen das Leben kosten würde.