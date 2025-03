So nah an Wahlen war das Starkbierfest noch nie, also zeitlich gesehen. Und noch nie drehte und wendete sich die politische und weltliche Lage vor und nach der Wahl so rasant wie in diesem Jahr. Eine Herausforderung für Rede und Stimmung – die war im Saal recht verhalten. Immerhin freuten sich die CSUler, wenn es gegen die Grünen ging. Markus Söder konnte auch herzhaft lachen, allerdings erst beim Singspiel. Bei dieser Spitze in der Fastenpredigt war seinen Wählern wahrscheinlich genauso wenig zum Lachen zumute wie dem Ministerpräsidenten:

„Die Leut bei der Schuldenbremse dermaßen übers Ohr hauen. Markus, eine Berufs-Ethik wie ein Gurkenhobel-Verkäufer aufm Memminger Jahrmarkt.“