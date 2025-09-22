Foto: Joscha F. Westerkamp
Worauf es bei Nebenjobs für Studierende ankommt
22. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.
In ihrem Nebenjob als UX-UI-Designerin malt Evelyn Molleker nicht mit Pinsel oder Zeichenpad, sondern mit Programmiercode. Die 22-Jährige studiert Medieninformatik an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Studium und Werkstudenten-Stelle passen bei ihr perfekt zusammen – der Traum vieler Studierenden.