Evelyn Molleker hat es geschafft: Sie hat einen Nebenjob gefunden, mit dem sie glücklich ist.

Sie ist Werkstudentin im UX-UI-Design, was bedeutet: Sie gestaltet Apps und Websites, aber auch Werbegeschenke wie Socken und Brillenputztücher.

Für sie sei die Kombination aus Design und Informatik perfekt, sagt Molleker. Auf welchen Wegen aber kommen andere Studierende zum idealen Nebenjob?

Evelyn Molleker hat es geschafft: Sie hat einen Nebenjob gefunden, mit dem sie glücklich ist.

Sie ist Werkstudentin im UX-UI-Design, was bedeutet: Sie gestaltet Apps und Websites, aber auch Werbegeschenke wie Socken und Brillenputztücher.

Für sie sei die Kombination aus Design und Informatik perfekt, sagt Molleker. Auf welchen Wegen aber kommen andere Studierende zum idealen Nebenjob?

Worauf es bei Nebenjobs für Studierende ankommt

Von Joscha F. Westerkamp
22. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.

In ihrem Nebenjob als UX-UI-Designerin malt Evelyn Molleker nicht mit Pinsel oder Zeichenpad, sondern mit Programmiercode. Die 22-Jährige studiert Medieninformatik an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Studium und Werkstudenten-Stelle passen bei ihr perfekt zusammen – der Traum vieler Studierenden.

