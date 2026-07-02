Dachau, das KZ von nebenan

Das Todeslager, von dem angeblich niemand etwas wusste

Foto: US Holocaust Memorial Museum, courtesy of National Archives and Records Administration, College Park
Foto: US Holocaust Memorial Museum, courtesy of National Archives and Records Administration, College Park

1933 errichtete das NS-Regime in Dachau eines der ersten Konzentrationslager, bald wurde gefoltert und gemordet. Hatten die Menschen in der Stadt wirklich nichts von den Verbrechen in ihrer Nachbarschaft mitbekommen?

Von Thomas Radlmaier
2. Juli 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Das Konzert begann um elf Uhr an Fronleichnam, dem 15. Juni 1933, vor dem Konzentrationslager Dachau. Zahlreiche Anwohner waren zu dem Gelände am Ortsrand gekommen, wo das nationalsozialistische Regime wenige Wochen zuvor begonnen hatte, politische Gegner unter Missachtung sämtlicher Freiheitsrechte gefangenzuhalten. Die Dachauer wollten sich den Auftritt einer „SA-Standartenkapelle“ vor der besonderen Kulisse nicht entgehen lassen.

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