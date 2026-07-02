Das Konzert begann um elf Uhr an Fronleichnam, dem 15. Juni 1933, vor dem Konzentrationslager Dachau. Zahlreiche Anwohner waren zu dem Gelände am Ortsrand gekommen, wo das nationalsozialistische Regime wenige Wochen zuvor begonnen hatte, politische Gegner unter Missachtung sämtlicher Freiheitsrechte gefangenzuhalten. Die Dachauer wollten sich den Auftritt einer „SA-Standartenkapelle“ vor der besonderen Kulisse nicht entgehen lassen.