In den Abgründen unter Wasser

Rettungstauchern bleibt nur wenig Zeit, um einen ertrunkenen Menschen lebend zu bergen. Meistens ist am Ende trotzdem jemand tot.

Warum wollen Menschen wie Sophie Schumann ausgerechnet solch ein Ehrenamt leisten?

Rettungstauchern bleibt nur wenig Zeit, um einen ertrunkenen Menschen lebend zu bergen. Meistens ist am Ende trotzdem jemand tot.

Warum wollen Menschen wie Sophie Schumann ausgerechnet solch ein Ehrenamt leisten?

Von Johanna Feckl und Catherina Hess
29. Dezember 2025 | Lesezeit: 10 Min.

Wer zum ersten Mal einen Neoprenanzug anzieht, staunt nicht schlecht: So eng und unbequem sind diese Dinger? Ein bisschen fühlt es sich an, als ob man die alte Skinny-Jeans über die Beine, noch ganz klamm von der Dusche, hinauf bis zur Taille manövriert. Eine echte Plage. Nach einer Ewigkeit und einem abgebrochenen Fingernagel sitzt der Neoprenanzug dann endlich dort, wo er sitzen soll.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.