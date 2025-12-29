Wer zum ersten Mal einen Neoprenanzug anzieht, staunt nicht schlecht: So eng und unbequem sind diese Dinger? Ein bisschen fühlt es sich an, als ob man die alte Skinny-Jeans über die Beine, noch ganz klamm von der Dusche, hinauf bis zur Taille manövriert. Eine echte Plage. Nach einer Ewigkeit und einem abgebrochenen Fingernagel sitzt der Neoprenanzug dann endlich dort, wo er sitzen soll.