Kaum mehr als ein Jahrzehnt waren die Nationalsozialisten in Deutschland an der Macht. In diesen Jahren prägten und zerstörten sie das Leben so vieler Menschen, die sie aus ihrem Alltag, ihrer Sicherheit und ihren Familien rissen. Die Spuren der NS-Diktatur sind in München, der ehemaligen „Hauptstadt der Bewegung“, noch heute sichtbar – manchmal muss man aber sehr genau hinschauen oder selbst die Hintergründe kennen, um die Geschichten hinter den Fassaden zu sehen.