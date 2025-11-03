Das einzige richtige Möbelstück, das Paula jedes Mal mitnimmt, ist ihr Stuhl. Mit Chrombeinen, einem Holzrahmen und Wiener Geflecht. Den Rest ihrer Möbel lagert sie bei ihren Eltern. Sie macht gerade eine Ausbildung zur Redakteurin. Ihr Hauptsitz ist in München. Was ihre Ausbildung trotzdem verlangt: Zwei Umzüge zu anderen Standorten. Einpacken, auspacken, aber nicht alles, denn das lohne sich nicht. Ihre Wohnsituation ist schwierig, wohlwollend ausgedrückt. Auch deswegen möchte sie nicht mit vollem Namen genannt werden.