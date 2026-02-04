Foto: privat Foto: privat Foto: Catherina Hess Foto: Catherina Hess Warum müssen Studierende in München so leben? Mehr als 2000 Fotos, die der SZ vorliegen, zeigen massiven Schimmel in Wohnheimen des Studierendenwerks. Selbst der CSU-Wissenschaftsminister spricht von nicht hinnehmbaren Zuständen. Foto: privat Foto: privat Warum müssen Studierende in München so leben? Foto: Catherina Hess Foto: Catherina Hess Mehr als 2000 Fotos, die der SZ vorliegen, zeigen massiven Schimmel in Wohnheimen des Studierendenwerks. Selbst der CSU-Wissenschaftsminister spricht von nicht hinnehmbaren Zuständen. Von Katharina Haase 4. Februar 2026 | Lesezeit: 7 Min.