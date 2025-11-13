Mieten-Teufelskreis

So fatal läuft die Wohnungssuche in München

Die Mieten steigen so rasant, dass kaum jemand mehr umzieht: Wen das besonders hart trifft und warum die Folgen für alle in der Stadt dramatisch sind – sogar für diejenigen, die eine passende Wohnung ergattert haben.

Von Catherine Hoffmann und Sarah Unterhitzenberger
17. November 2025

In München ist der Wunsch nach einer ganz normalen Wohnung inzwischen fast schon vermessen. Wer mit durchschnittlichem Einkommen sucht, braucht Glück – oder Beziehungen. Und wer einmal das Glück hatte, eine gute Wohnung zu finden, hält daran fest. In gewisser Weise ist das auch wie ein Lottogewinn: Denn die Neuvertragsmieten steigen rasant, der Abstand zu den Bestandsmieten wächst Jahr für Jahr. Im Alltag heißt das: Die Stadt kommt langsam zum Stillstand. Kaum jemand zieht noch um – selbst wenn sich das Leben verändert.

