In München ist der Wunsch nach einer ganz normalen Wohnung inzwischen fast schon vermessen. Wer mit durchschnittlichem Einkommen sucht, braucht Glück – oder Beziehungen. Und wer einmal das Glück hatte, eine gute Wohnung zu finden, hält daran fest. In gewisser Weise ist das auch wie ein Lottogewinn: Denn die Neuvertragsmieten steigen rasant, der Abstand zu den Bestandsmieten wächst Jahr für Jahr. Im Alltag heißt das: Die Stadt kommt langsam zum Stillstand. Kaum jemand zieht noch um – selbst wenn sich das Leben verändert.