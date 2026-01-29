Es ist früher Nachmittag in Pasing, die Baulücken zwischen Gewerbegebiet und S-Bahn-Gleisen sind mit neuen Wohnhäusern gefüllt worden. An einer Ecke der Peter-Anders-Straße ist der Eingang zur Halle 2. In das Gebrauchtwarenkaufhaus der Stadt bringen Bürger, was zu schade ist zum Wegwerfen. Auch auf den Wertstoffhöfen wird für das Kaufhaus gesammelt. Jeder kann hier für wenig Geld stöbern, nach Geschirr mit Goldrand aus der Haushaltsauflösung, nach Fahrrädern und Schaukelpferden, nach Stühlen, Sofas, Schallplatten.