Ein Urlaubstag im Westend

Alles klein und eng hier? Zum Glück!

In Münchens kleinstem Viertel ist der Zusammenhalt groß – und der lässt sich auch bei einem Rundgang spüren: Im vielleicht entspanntesten Biergarten der Stadt, beim Schlendern durch Innenhöfe oder auf einem Platz, bei dem man das Gefühl hat, man sei am Meer.

Ein Urlaubstag im Westend

Alles klein und eng hier? Zum Glück!

In Münchens kleinstem Viertel ist der Zusammenhalt groß – und der lässt sich auch bei einem Rundgang spüren: Im vielleicht entspanntesten Biergarten der Stadt, beim Schlendern durch Innenhöfe oder auf einem Platz, bei dem man das Gefühl hat, man sei am Meer.

Von Lisa Sonnabend und Johannes Simon (Fotos)
29. Juli 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Die Fakten mögen etwas ernüchternd wirken: Das Westend gehört zu den am dichtesten besiedelten Vierteln der Stadt. Während Schwabing den Englischen Garten oder Giesing die Isar hat, liegt in Münchens kleinstem Viertel lediglich der Bavariapark, der allerdings nur für eine kurze Joggingrunde reicht. Es gibt so wenige Hunde wie in keinem anderen Viertel, die Durchschnittseinkommen sind recht gering, die Wohnungen kleiner als woanders.

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