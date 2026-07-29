Die Fakten mögen etwas ernüchternd wirken: Das Westend gehört zu den am dichtesten besiedelten Vierteln der Stadt. Während Schwabing den Englischen Garten oder Giesing die Isar hat, liegt in Münchens kleinstem Viertel lediglich der Bavariapark, der allerdings nur für eine kurze Joggingrunde reicht. Es gibt so wenige Hunde wie in keinem anderen Viertel, die Durchschnittseinkommen sind recht gering, die Wohnungen kleiner als woanders.

