Auch Oliver Merz hat es schon versucht. Als die Dämmerung einsetzte, stieg er mit einem Anglerkollegen in ein kleines Boot und sie ruderten hinaus auf den Olchinger See. Sie hatten eine Rute dabei, fünfmal so dick wie eine normale, banden ein dreiviertel Kilo Leber an den Haken und versenkten die Innerei im See, so erzählt er es. Dann schlugen sie mit einem Brett auf die Wasseroberfläche, um die beiden Ungetüme anzulocken.