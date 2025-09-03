Wie überhitzt München im Sommer ist, demonstriert eine Partei, die nicht für Dramatisierungen der Erderwärmung bekannt ist. Die CSU ruft die Feuerwehr zu Hilfe im Kampf gegen die Klimakrise und will sie so ausrüsten, dass sie in besonders heißen Straßen „Wassersprühnebel“ verbreiten kann. Das „könnte auch in München einen Beitrag zum Gesundheitsschutz“ leisten: So begründet die CSU ihren Antrag im Stadtrat und fügt ein Foto aus Prag an: Ein Feuerwehrauto nebelt eine Straße ein.