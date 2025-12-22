Katja Staudinger war mit ihrer Familie an Heiligabend vergangenes Jahr bei Bekannten zu Besuch. Gegen halb drei Uhr stießen sie gerade mit einem Glas Sekt aufs Fest an, als ihr Handy klingelte. Der Kollege war dran: „Katja, das Vincentinum brennt.“ Die 46-Jährige ist stellvertretende Leiterin des Senioren- und Pflegeheims im Lehel. Sie schüttelt bei der Erinnerung an diesen Nachmittag noch immer ungläubig den Kopf: „Ich dachte, ja, ja, frohe Weihnachten, verarsch mich nicht! Bei uns raucht immer mal ein Toaster, die Feuermelder sind empfindlich und reagieren teilweise sogar auf Insekten.“ Der Mitarbeiter hatte sich aber keinen Scherz erlaubt. Er meinte es ernst.