Wenn auf dem Mittleren Ring in München – auch bekannt als erster Kreis der Hölle für alle, die nicht tugendhaft genug waren, um sich für S-Bahn oder Rad zu entscheiden –, wenn also auf dem Mittleren Ring die Kleinstwagen genau wie die Ach-so-viele-PS-Panzer sich über Kreuzungen schieben, ist es Zeit: endlich wahrzumachen, was bisher nur ein Tagtraum war.