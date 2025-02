Ein 24-jähriger Afghane rast am Donnerstagvormittag in München in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi. Es gibt mindestens 28 Verletzte, darunter Schwer- und Schwerstverletzte. Ein Versuch, die Geschehnisse aus Polizeiangaben und Beobachtungen mit ungefähren Uhrzeiten zu rekonstruieren.