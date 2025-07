Das Leben kann so einfach und auch billig sein, selbst in einer so teuren Stadt wie München. Seitdem Anbieter wie Uber und Bolt in der Landeshauptstadt Einzug gehalten haben, müssen es sich Kneipengänger und Konzertbesucherinnen am Ende des Abends nicht mehr zwei Mal überlegen, ob sie sich, statt U- oder S-Bahn zu nehmen, lieber doch mit dem Mietwagen nach Hause kutschieren lassen. Schließlich kostet die Fahrt durch die halbe Stadt mit einem der Billiganbieter kaum mehr als eine Halbe Bier auf dem Viktualienmarkt. Doch was des Kunden Vorteil ist, könnte bald das Ende einer ganzen Branche bedeuten: die der Taxifahrer.