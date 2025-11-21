Video: Carla Thoeneßen
Video: Carla Thoeneßen

Als Student in der Fahrerkabine der Straßenbahn

Der Münchner Student Alexander Löher hat einen Nebenjob, der ihn begeistert, aber auch herausfordert: Er ist Trambahnfahrer. Welche Erfahrungen er macht, erzählt er auf einer nächtlichen Tour durch München.

Als Student in der Fahrerkabine der Straßenbahn
Video: Carla Thoeneßen
Video: Carla Thoeneßen

Der Münchner Student Alexander Löher hat einen Nebenjob, der ihn begeistert, aber auch herausfordert: Er ist Trambahnfahrer. Welche Erfahrungen er macht, erzählt er auf einer nächtlichen Tour durch München.

Von Carla Thoeneßen und Johannes Simon
21. November 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Alexander Löher sagt aufgewühlt: „Ich hatte eben fast einen Unfall. Die Straßen sind heute unruhig.“ Das sieht man dem 23-Jährigen nicht an. Er lehnt sich im Fahrersitz der Straßenbahn zurück, schlägt die Beine übereinander, stützt den Ellenbogen auf die Armlehne. Er sieht gelassen aus, während er konzentriert auf die Straße schaut.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.