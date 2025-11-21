Alexander Löher sagt aufgewühlt: „Ich hatte eben fast einen Unfall. Die Straßen sind heute unruhig.“ Das sieht man dem 23-Jährigen nicht an. Er lehnt sich im Fahrersitz der Straßenbahn zurück, schlägt die Beine übereinander, stützt den Ellenbogen auf die Armlehne. Er sieht gelassen aus, während er konzentriert auf die Straße schaut.