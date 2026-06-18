Die Geschichte fängt mit einem verschwundenen Koffer an. Das Konzert von Meat Loaf stand bevor. Der Rocksänger war längst eingetroffen in München, ebenso wie seine Band. Nur das Gepäck einer seiner Sängerinnen eben nicht. Das hing an irgendeinem Flughafen fest, der nicht der Münchner war. Blöde Situation. Sehr blöde Situation sogar, wenn sich in besagtem Gepäckstück das Bühnen-Outfit für den Abend befand. Und wirklich saublöde Situation, wenn es sich auch noch um ein Outfit handelte, das sich nicht in jedem gewöhnlichen Laden kaufen ließ.