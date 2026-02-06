Wie schon seit ein paar Jahren feiern sie auch dieses Silvester in einem Hotel im Bayerischen Wald, hinein ins Jahr 2020. Unglaublich schön dort. Viel draußen sein, spazieren gehen, rodeln. Viel lachen und ratschen, die Mädchen und Jungen spielen gemeinsam. Anna, ihr Mann und die beiden gemeinsamen Kinder. Oliver, seine Frau und die drei Kinder. Noch ein paar weitere Freunde mit ihren Töchtern und Söhnen. Ein paar Tage einfach mal die Seele baumeln lassen. Und als Absacker nach dem Abendessen an dem riesigen Tisch gibt es für die Erwachsenen ein Stamperl Baileys. Das hat schon Tradition in der Freundesgruppe.