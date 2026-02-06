Krebs

Wenn von vier Freunden nur zwei übrig bleiben

Foto: istock/Getty Images/Collage: SZ
Oliver verliert seine Frau, einige Monate später Anna ihren Mann: Beide sterben an Krebs. Wie der Tod zwei junge Familien zerbricht – und wie eine besondere Freundschaft entsteht, indem sie über das Unaussprechliche sprechen.

Von Johanna Feckl und Catherina Hess (Fotos)
6. Februar 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Wie schon seit ein paar Jahren feiern sie auch dieses Silvester in einem Hotel im Bayerischen Wald, hinein ins Jahr 2020. Unglaublich schön dort. Viel draußen sein, spazieren gehen, rodeln. Viel lachen und ratschen, die Mädchen und Jungen spielen gemeinsam. Anna, ihr Mann und die beiden gemeinsamen Kinder. Oliver, seine Frau und die drei Kinder. Noch ein paar weitere Freunde mit ihren Töchtern und Söhnen. Ein paar Tage einfach mal die Seele baumeln lassen. Und als Absacker nach dem Abendessen an dem riesigen Tisch gibt es für die Erwachsenen ein Stamperl Baileys. Das hat schon Tradition in der Freundesgruppe.

