Ganz am Ende klingt die Stimme des Zoo-Chefs doch einmal kurz beunruhigt. Er hat gerade auf der kleinen Anhöhe, von der aus man tagsüber wunderbar das Löwengehege im Münchner Tierpark überblicken kann, rübergeschaut zu den kleinen Türen. Wobei schauen im Dunkeln relativ ist. Er hat seine Wärmebild-Kamera, die einem Fernglas ähnelt, vor das rechte Auge gehalten und durch den Sucher gesehen, was wärmer und was dunkler ist.