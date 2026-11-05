Video: dpa/Footage Firm Inc.
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Wie sich Brauereien an Münchens wertvollstem Wasser bedienen ...

... und die Stadt es durchwinkt

Das besonders reine Tiefengrundwasser gilt als eiserne Reserve für Notzeiten. Doch große Bierhersteller nutzen es auch für Limo und zum Spülen – mit Erlaubnis der Stadt.

Mails, Briefe und interne Dokumente zeigen nun, wie die Unternehmen großen Druck machen, dass es für sie so einfach und billig bleibt.

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... und die Stadt es durchwinkt
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Das besonders reine Tiefengrundwasser gilt als eiserne Reserve für Notzeiten. Doch große Bierhersteller nutzen es auch für Limo und zum Spülen – mit Erlaubnis der Stadt.

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Mails, Briefe und interne Dokumente zeigen nun, wie die Unternehmen großen Druck machen, dass es für sie so einfach und billig bleibt.

Von Bernd Kastner
5. November 2026 | Lesezeit: 17 Min.

Die Münchner Brauereien sind alarmiert. Es ist 2022, und sie haben ein Papier zugespielt bekommen, das ganz unscheinbar daherkommt, als Entwurf eines behördlichen „Merkblatts“. So harmlos das klingt – es geht darin um viele Millionen Euro für die Brauereien. Auf etwa 50 Seiten beschreibt das Papier die Leitlinie für die Förderung und Nutzung von Grundwasser. Nicht von dem, das ein paar Meter unter der Oberfläche zu finden ist, sondern von Tiefengrundwasser. Hundert, zweihundert Meter oder noch tiefer ist es verborgen unter München, Tausende Jahre alt, sehr rein und vom Staat streng geschützt. Eigentlich.

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