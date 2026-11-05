Die Münchner Brauereien sind alarmiert. Es ist 2022, und sie haben ein Papier zugespielt bekommen, das ganz unscheinbar daherkommt, als Entwurf eines behördlichen „Merkblatts“. So harmlos das klingt – es geht darin um viele Millionen Euro für die Brauereien. Auf etwa 50 Seiten beschreibt das Papier die Leitlinie für die Förderung und Nutzung von Grundwasser. Nicht von dem, das ein paar Meter unter der Oberfläche zu finden ist, sondern von Tiefengrundwasser. Hundert, zweihundert Meter oder noch tiefer ist es verborgen unter München, Tausende Jahre alt, sehr rein und vom Staat streng geschützt. Eigentlich.