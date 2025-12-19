Best of München

Foto: Karl-Heinz Egginger/SZ Photo
Lesefreude seit 80 Jahren: die SZ, hier gelesen im Jahr 1998
Feindschaften zwischen Fußballfans, wann das Schulsystem an seine Grenzen kommt und wo in München künftig die Jungen wohnen: Diese Texte wurden in diesem Jahr besonders gerne gelesen.

Video: Getty
Stadtbevölkerung
Wie München wächst und wo künftig die Jungen wohnen

In 20 Jahren könnten in München mehr als 1,8 Millionen Menschen leben. Der Demografiebericht zeigt, wohin es neue Einwohner zieht, woher sie kommen – und welche Viertel langsam altern.

