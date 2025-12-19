Best of München Diese Themen haben 2025 besonders interessiert Foto: Karl-Heinz Egginger/SZ Photo Foto: Karl-Heinz Egginger/SZ Photo Lesefreude seit 80 Jahren: die SZ, hier gelesen im Jahr 1998 Lesefreude seit 80 Jahren: die SZ, hier gelesen im Jahr 1998 Feindschaften zwischen Fußballfans, wann das Schulsystem an seine Grenzen kommt und wo in München künftig die Jungen wohnen: Diese Texte wurden in diesem Jahr besonders gerne gelesen. 19. Dezember 2025 | Lesezeit: 1 Min. Video: Getty Video: Getty Stadtbevölkerung Wie München wächst und wo künftig die Jungen wohnen In 20 Jahren könnten in München mehr als 1,8 Millionen Menschen leben. Der Demografiebericht zeigt, wohin es neue Einwohner zieht, woher sie kommen – und welche Viertel langsam altern. Jetzt lesen Video: Getty Video: Getty Stadtbevölkerung Wie München wächst und wo künftig die Jungen wohnen In 20 Jahren könnten in München mehr als 1,8 Millionen Menschen leben. Der Demografiebericht zeigt, wohin es neue Einwohner zieht, woher sie kommen – und welche Viertel langsam altern. Jetzt lesen