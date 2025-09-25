Foto: IMAGO/Zoonar.com/SandraAlkado/IMAGO/Zoonar
Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber
Foto: Toke Reimer
Aktivismus
Im Federkrieg
25. September 2025 | Lesezeit: 10 Min.
Mit einem Beutel voller Getreidekörner bricht Silvia Weber Nacht für Nacht geltendes Recht. So auch an einem frühen Morgen im September. 6.41 Uhr, die ersten Sonnenstrahlen scheuchen die Dunkelheit aus der Stadt, ein Händler am Obststand zieht seine Zeltwand zur Seite. Für Weber ist es der letzte von vielen Stopps auf ihrer täglichen Mission. Sie hat das Auto in einer Nebenstraße geparkt, sich Kapuze und Kappe übergezogen und durch eine U-Bahn-Station dem Tatort genähert. Dann geht es ganz schnell.