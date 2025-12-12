Friess verweist auf das „kindbezogene Armutskonzept“ des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS). Darin werde unterschieden zwischen materiellen, sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Ressourcen, also etwa, ob sich das Kind gesund ernährt, ausreichend schläft, ob es Freunde hat, in der Schule mithalten kann und eine Nachmittagsbetreuung für die Familie finanzierbar ist. „Eine Familie kann wenig Geld haben, wenn aber sonst viele andere Ressourcen da sind, können diese Belastungen ausgeglichen werden.“

Ilyas’ Kränkung über den Schulfreund, der ihn nach dem Besuch vor der ganzen Klasse als arm abstempelte, sei eine „absolut typische Erfahrung“ für diese Kinder, sagt Friess. „Das Kind fühlt sich selbst erst mal gar nicht arm, erst wenn ein anderes Kind mit dem Finger auf es zeigt und sagt, du bist arm.“ Armut sei nach wie vor ein Tabuthema und wenn es dann aufgedeckt werde, greife als Schutzreflex die Scham, die nahe bei der Schuld liege. Kinder fragten sich, warum ihre Eltern das mit dem Geld nicht hinkriegen oder ob sie gar selbst Schuld an der Situation sind. „Sie finden erst mal keine Antworten und haben gelernt, zu verstecken, weniger zu haben. In das Sich-nicht-zeigen-dürfen geht richtig viel Energie rein.“

Kinder aus armutsgefährdeten Familien solle man nicht unterschätzen, sagt Pädagogin Dörthe Friess

Amira L. hat auch mit Ilyas’ Lehrerin über den Besuch des Mitschülers gesprochen und über die Traurigkeit ihres Sohnes, der gut in der Schule sei und sich mit einem gebrauchten Keyboard über Youtube auf dem Handy sogar das Piano spielen selbst beigebracht hat – er träumt von einem PC zum besseren Üben. Zu der Pädagogin habe sie einen guten Draht. Aber keinen zu den Eltern der Mitschüler. „Wenn Mütter nicht gut Deutsch reden, vermeiden andere Mütter den Kontakt zu ihnen. Wer gut Deutsch spricht, steht zusammen, die anderen stehen allein“, sagt Amira L.

Manche Eltern machten es „wahnsinnig gut“, sagt Dörthe Friess, als sie das Beispiel von Amira L. hört. „Sie nehmen ihre Kinder ernst und dann ist sehr viel besprechbar.“ Man solle diese Kinder nicht unterschätzen. Manche würden in einem guten sozialen Familiengefüge durch die Herausforderungen wachsen, mit denen sie konfrontiert werden und seien ab einem gewissen Alter sprechfähiger als Gleichaltrige.

Zsuzsanna R. nennt ihre Tochter einen „Lottogewinn“. Die Hackbällchen und Kartoffeln, die die Realschülerin heute gekocht hat, stehen noch auf dem Herd in der Küche.