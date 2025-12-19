Als sie 1990 am Münchner Hauptbahnhof angekommen sei, habe sie gerade mal 38 Kilo gewogen. „Ich hatte bis dahin noch nie ein gekochtes Ei gegessen.“ Das Angebot an Lebensmitteln habe sie schier überwältigt.

Anfangs konnte Diana B. mit dem ungewohnten Überfluss nicht umgehen. Drei Monate nach ihrer Ankunft musste sie mit einem Darmdurchbruch notoperiert werden. Sie hatte viel zu viel auf einmal gegessen.

Ihre alte Heimat wollte sie eigentlich nie verlassen. Sie sagt, sie sei ihrem Mann gefolgt, aus Liebe. Als junges Mädchen hatte sie mal ganz andere Träume. Sie sah sich als Geigerin auf der Bühne stehen, die Schule hat sie mit Abitur abgeschlossen. In Deutschland hatte sie nie mehr ein Instrument in der Hand. Als sie eine inzwischen verstorbene Freundin einmal mit in die Münchner Oper nahm, sei sie überglücklich gewesen, erzählt Diana B.

Von ihrem Mann aber wurde sie schwer enttäuscht. Die Kinder kamen, doch er hielt nicht zu ihr. Das Zusammenleben wurde schwierig. Es ist Diana B. unangenehm, darüber zu sprechen. Wieder verstummt sie eine Weile und sagt dann: „Ich habe alles erlebt, aber ich habe viel daraus gelernt.“

„Ich will immer helfen“, sagt die 60-Jährige

Unabhängig zu sein, ist für Diana B. heute wichtiger denn je. Die Kinder sind ausgezogen, führen ihr eigenes Leben. Vor der Corona-Zeit hatte sie sich mit einer kleinen Putzfirma selbständig gemacht, sie fühlte sich damals stark wie selten zuvor. Sie wollte immer auf eigenen Beinen stehen.

Doch die Einschränkungen während der Pandemie wurden ihr beruflich zum Verhängnis. Sie musste Insolvenz anmelden. Bis heute zahlt sie Schulden ab, muss sich deswegen enorm einschränken. Sie fand einen Job in der Altenpflege, den sie sehr mag. Die Fürsorge für andere Menschen entspricht ihrem Wesen. „Ich will immer helfen“, sagt sie.

Der Krebs schien bezwungen. Zu den empfohlenen Routineuntersuchungen ging Diana B. mit Herzklopfen, aber sie waren jahrelang unauffällig. Dann machte sich ein glückliches Gefühl in ihrem Herzen breit.

Diana B. achtet sehr auf ihre Ernährung, verzichtet weitgehend auf Zucker, isst viel Gemüse, trinkt Karottensaft zum Entgiften und Tees aus Kräutern, die sie von Verwandten aus Albanien geschickt bekommt. Sie schwört auf die Kraft der Natur, gegen die Arthrose in ihren Knien macht sie sich Wickel aus Kohlblättern.