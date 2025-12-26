Vier Quadratmeter Laminat verlegen

Unter dem Dach zu leben kann gemütlich sein, ohne Aufzug aber auch sehr beschwerlich. Für Thomas R. war sein Zuhause im obersten Stock lange kein großes Problem. Jetzt aber ist es ihm zum Gefängnis geworden. Er kann seine Wohnung kaum noch verlassen. Er ist an Multiple Sklerose erkrankt, kurz: MS. Zudem hat er eine Herzinsuffizienz, offene Beine, die wegen seiner Diabetes kaum noch verheilen.

Die Beine werden über eine Wundmanagerin versorgt, was nicht immer optimal klappt. Ein Sozialdienst bringt Thomas R. Essen vorbei. Die Mitarbeiter gehören zu seinen wenigen Kontakten zur Außenwelt. Die vielen Krankheiten haben Thomas R. isoliert. Dabei mag er Menschen um sich rum, früher hatte er viele Kontakte. Angehörige aber hat er keine. Ein befreundetes Ehepaar hilft dem Rentner, die wichtigsten Formalitäten zu erledigen. Zuletzt war sein Kater ihm der liebste Freund. Thomas R. musste ihn einschläfern lassen. Das war sehr schmerzlich für ihn, emotional wie finanziell.

Seine Rente ist knapp, nach Abzug der Miete bleibt nicht mehr viel zum Leben. Gerne würde er in eine Sozialwohnung ziehen, aber die Wartelisten in München dafür sind bekanntlich lang.

Im Schlafzimmer von Thomas R. stapelt sich Laminat, den er gerne verlegen lassen möchte. Es sind nur vier Quadratmeter, die man austauschen müsste. Aber Handwerker kann sich Thomas R. nicht leisten. Und was er sich sonst noch wünscht: einmal wieder gut zu essen, leckeres Fleisch, frisches Gemüse, vielleicht aus einer Restaurantküche. (bub)