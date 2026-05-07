Der Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad im Dezember 2024 galt und gilt für viele Syrer als Befreiung. Syrische Minderheitsgruppen wie Kurden, Alawiten, Drusen oder Sunniten berichten aber auch nach dem Wechsel zur Übergangsregierung unter dem neuen Präsidenten Ahmed al-Scharaa von Unterdrückungen und Furcht. Nachgefragt bei vier Exilsyrern, die in München und Nürnberg wohnen.