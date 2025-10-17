Studierende auf Wohnungssuche in München
„Anfragen von alten Männern, die die Situation ausnutzen wollen“
17. Oktober 2025 | Lesezeit: 5 Min.
Pro Monat 800 Euro – das ist der Preis, den Studierende in München zu Beginn des Wintersemesters durchschnittlich für ein WG-Zimmer zahlen müssen. Seit Jahren führt die Stadt diese Statistik des Moses Mendelssohn Instituts an. Vor drei Jahren lag der Wert noch 100 Euro tiefer. Mehr als 150 000 Studierende gibt es in München, allein die beiden großen Universitäten kommen gemeinsam mit der Hochschule München auf rund 126 000 Studierende. Das Studierendenwerk Oberbayern bietet in und um München aber nur rund 9300 Wohnheimplätze an..