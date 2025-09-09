Unileben

Als Opa studierte, war München die Welt

Foto: Florian Peljak
Mia McCain und Gerd Keller haben beide die LMU besucht – die Enkelin bis vor wenigen Wochen, der Großvater vor 65 Jahren. Wie war es damals, ein junger Mensch in München zu sein? Was ist heute anders als früher?

Von Pauline Graf
9. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Gerd Keller isst sein Schnitzel auf, übrig bleibt nur das Salatbouquet. Eigentlich habe er seiner Enkelin etwas aufheben wollen, aber die verspätet sich. Der 87-Jährige ist an diesem Nachmittag im gebügelten Hemd aus Bad Tölz in den Biergarten am Flaucher gekommen, um Erinnerungen zu teilen. Erinnerungen an seine Studienzeit in München. Und schnell wird klar, nachdem Mia McCain den Großvater zur Begrüßung auf die Wange geküsst und neben ihm Platz genommen hat: Die Studienzeit im München der Fünfziger- und Sechzigerjahre war anders als ein Studierendenleben heute.

