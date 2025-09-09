Gerd Keller isst sein Schnitzel auf, übrig bleibt nur das Salatbouquet. Eigentlich habe er seiner Enkelin etwas aufheben wollen, aber die verspätet sich. Der 87-Jährige ist an diesem Nachmittag im gebügelten Hemd aus Bad Tölz in den Biergarten am Flaucher gekommen, um Erinnerungen zu teilen. Erinnerungen an seine Studienzeit in München. Und schnell wird klar, nachdem Mia McCain den Großvater zur Begrüßung auf die Wange geküsst und neben ihm Platz genommen hat: Die Studienzeit im München der Fünfziger- und Sechzigerjahre war anders als ein Studierendenleben heute.