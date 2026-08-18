Urlaubstag in der Maxvorstadt
Ein Viertel voller Gegensätze – die München lässig machen
Urlaubstag in der Maxvorstadt
Ein Viertel voller Gegensätze – die München lässig machen
18. August 2026 | Lesezeit: 6 Min.
Wohnviertel, aber auch Univiertel, viele Museen und Antiquariate, aber auch Bars und Cafés, junge Feiernde und Studierende, aber auch Familien und Senioren, E-Roller und schnelle Autos, aber auch Kinderwägen, Lastenräder und Rollatoren – die Maxvorstadt ist ein Viertel voller Gegensätze. Und blickt man nur auf die Ecke Schelling- und Amalienstraße wirkt es tatsächlich so, als seien diese Gegensätze unversöhnlich: Stichwort Bierverkaufsverbot..