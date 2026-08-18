Urlaubstag in der Maxvorstadt

Ein Viertel voller Gegensätze – die München lässig machen

In der Münchner Maxvorstadt füllen Studierende Bars und Cafés, doch auch kunstsinnige Aktivitäten sind möglich. Denn nicht nur die Dichte an Lokalen, sondern auch die an Museen ist hoch. Und es gibt Orte, die wenig oder einfach gar nichts kosten.

Urlaubstag in der Maxvorstadt

Ein Viertel voller Gegensätze – die München lässig machen

In der Münchner Maxvorstadt füllen Studierende Bars und Cafés, doch auch kunstsinnige Aktivitäten sind möglich. Denn nicht nur die Dichte an Lokalen, sondern auch die an Museen ist hoch. Und es gibt Orte, die wenig oder einfach gar nichts kosten.

Von Jacqueline Lang und Johannes Simon (Fotos)
18. August 2026 | Lesezeit: 6 Min.
Wohnviertel, aber auch Univiertel, viele Museen und Antiquariate, aber auch Bars und Cafés, junge Feiernde und Studierende, aber auch Familien und Senioren, E-Roller und schnelle Autos, aber auch Kinderwägen, Lastenräder und Rollatoren – die Maxvorstadt ist ein Viertel voller Gegensätze. Und blickt man nur auf die Ecke Schelling- und Amalienstraße wirkt es tatsächlich so, als seien diese Gegensätze unversöhnlich: Stichwort Bierverkaufsverbot..

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