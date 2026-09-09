Im westlichsten Zipfel Münchens stehen jahrhundertealte Bauernhöfe und nagelneue Wohnblöcke, sind Alteingesessene ebenso anzutreffen wie Neusiedler. Kaum sonst wo in der Landeshauptstadt lässt sich das Nebeneinander von Tradition und Moderne so nah erleben, manchmal nur durch eine Straße oder einen Grünzug getrennt. Der Modernisierung des Viertels ist es zu verdanken, dass sich gerade Familien mit Kindern schnell zu Hause fühlen.