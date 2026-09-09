Ein Urlaubstag in Aubing-Lochhausen-Langwied

Mit der Familie durch den Münchner Westen radeln – und spielen

Historische Bauernhöfe und traditionelle Gaststätten, langgestreckte Grünzüge und großzügig angelegte Spiel- und Sportplätze – in den Vierteln im Westen der Stadt erlebt man bei einem Urlaubstag ein ganz besonderes Nebeneinander von Altem und Neuem.

Ein Urlaubstag in Aubing-Lochhausen-Langwied

Mit der Familie durch den Münchner Westen radeln – und spielen

Historische Bauernhöfe und traditionelle Gaststätten, langgestreckte Grünzüge und großzügig angelegte Spiel- und Sportplätze – in den Vierteln im Westen der Stadt erlebt man bei einem Urlaubstag ein ganz besonderes Nebeneinander von Altem und Neuem.

Von Ellen Draxel
9. September 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Im westlichsten Zipfel Münchens stehen jahrhundertealte Bauernhöfe und nagelneue Wohnblöcke, sind Alteingesessene ebenso anzutreffen wie Neusiedler. Kaum sonst wo in der Landeshauptstadt lässt sich das Nebeneinander von Tradition und Moderne so nah erleben, manchmal nur durch eine Straße oder einen Grünzug getrennt. Der Modernisierung des Viertels ist es zu verdanken, dass sich gerade Familien mit Kindern schnell zu Hause fühlen.

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