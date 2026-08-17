Bogenhausen hat etwas von einer Diva. Die Anmutung des Viertels, abgesehen von einigen trotzig unaufgeräumt gebliebenen Ecken, ist glamourös, seine Schauseiten bieten jede Menge edles Dekor, und ja, vereinzelt sollen hier auch Exemplare des finanzstarken Mia-san-mia-Münchnertums anzutreffen sein, die so imageprägend sind, dass man von Ellenbogenhausen spricht, wenn man München meint. Doch dies nur am Rande.