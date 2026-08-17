Urlaubstag in Bogenhausen

Ein Viertel wie eine Diva

Beim Streifzug durch Bogenhausen begegnen einem repräsentative Villen mit weitläufigen Gärten, ein bedeutendes Literaturarchiv – und immer wieder große Namen. Ein berühmter Einwohner des Viertels flanierte einst selbst mit dem Hund durch die Isarauen.

Urlaubstag in Bogenhausen

Ein Viertel wie eine Diva

Beim Streifzug durch Bogenhausen begegnen einem repräsentative Villen mit weitläufigen Gärten, ein bedeutendes Literaturarchiv – und immer wieder große Namen. Ein berühmter Einwohner des Viertels flanierte einst selbst mit dem Hund durch die Isarauen.

Von Wolfgang Görl und Florian Peljak (Fotos)
17. August 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Bogenhausen hat etwas von einer Diva. Die Anmutung des Viertels, abgesehen von einigen trotzig unaufgeräumt gebliebenen Ecken, ist glamourös, seine Schauseiten bieten jede Menge edles Dekor, und ja, vereinzelt sollen hier auch Exemplare des finanzstarken Mia-san-mia-Münchnertums anzutreffen sein, die so imageprägend sind, dass man von Ellenbogenhausen spricht, wenn man München meint. Doch dies nur am Rande. 

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