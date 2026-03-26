Nach der Kommunalwahl ist vor den Koalitionsverhandlungen. Der Auftrag, eine neue Stadtregierung zu bilden, liegt bei den Grünen, sie haben die Wahl gewonnen. Für diesen Freitag hat der designierte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) SPD und CSU zu ersten Sondierungsgesprächen eingeladen, auch mit Volt soll gesprochen werden. Am 1. Mai beginnt die neue Amtszeit, am 11. Mai kommt der neue Stadtrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.