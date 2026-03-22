Das Ergebnis der OB-Stichwahl könnte Auswirkungen auf die Koalition im Rathaus haben. Bislang regiert eine grün-rote Mehrheit, in der Amtsperiode davor gab es eine schwarz-rote. Die CSU hat nun eine Wahlempfehlung für den SPD-Kandidaten Reiter abgegeben, die Grünen favorisieren eine Fortsetzung des Bündnisses mit der SPD, für das es rechnerisch wie bisher zusammen mit Volt und Rosa Liste reichen würde.

Welche Mehrheiten sonst noch möglich wären, können Sie mit dem Koalitionsrechner ermitteln - nach einem Klick auf eine Partei werden die Bündnisse speziell für diese angezeigt.