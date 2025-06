Wie München wächst und wo künftig die Jungen wohnen

Was haben Ebersberg, Herrsching am Ammersee oder Planegg im Würmtal gemeinsam – außer dass sie nahe München liegen? Sie haben alle etwas mehr als 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und wofür ist diese Information gut? Sie hilft einzuordnen, wie sich die Landeshauptstadt München in den kommenden 20 Jahren voraussichtlich entwickeln wird.