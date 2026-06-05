Sicherheit im ÖPNV
Wie vermeide ich gefährliche Situationen in U-Bahn, S-Bahn, Bus und Tram?
Ein Mann, der auf dem Bahnsteig herumschreit und andere Fahrgäste beleidigt, ein Betrunkener, der die Leute im U-Bahn-Waggon belästigt: Wo Menschen auf Mensch trifft, können immer wieder unangenehme Situationen entstehen – so auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Weil viele Vorkommnisse glimpflich ablaufen und nicht bei der Polizei landen, aber dennoch ein unangenehmes Gefühl erzeugen, gibt es gerade nachts eine Diskrepanz zwischen Zahlen und Wahrnehmung: Während die Kriminalstatistik München als sichere Großstadt ausweist, fühlt sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln etwa die Hälfte der 14- bis 27-Jährigen zu später Stunde nicht sicher.
Das hat eine repräsentative Studie aus dem vergangenen Oktober ergeben, die der Kreisjugendring München in Auftrag gegeben hat. Während die Kriminalstatistik 2025 nur etwa 400 Gewaltverbrechen im ÖPNV verzeichnet hat, gaben drei Viertel der befragten jungen Frauen an, nachts lieber nicht öffentlich nach Hause zu fahren. Mehr als ein Viertel von ihnen berichtet zudem von sexueller Belästigung in U- und S-Bahn, Bus und Tram.
Wie sollte man sich in unangenehmen Situationen verhalten? Wann sollte man eingreifen? Und wie macht man das, ohne sich selbst zu gefährden?
All das lernt man bei einem Workshop der Aktion Münchner Fahrgäste im Deutschen Verkehrsmuseum. Weitere Hilfestellungen gibt es zudem in der Kampagne „sicher unterwegs“ von der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), der Münchner S-Bahn und der Polizei.
Den Kurs leitet Martin Marino. Hinter seinem Engagement steckt eine persönliche Geschichte: Marino hat seinen besten Freund Andreas Nagel verloren, der vor einem Gebäude zusammenbrach und starb. Marino sagt: Hätte einer der Vorbeigehenden eingegriffen, hätte sein Freund vielleicht gerettet werden können. „Ich möchte, dass solche Dinge nicht mehr passieren“, sagt Marino. Eine Redakteurin und ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung haben an Marinos Kurs teilgenommen und schildern ihre Erfahrungen und Eindrücke. Unterstützt wird Marino dabei von Jens Habben von der Bundespolizei.
„Ich möchte, dass solche Dinge nicht mehr passieren", sagt Marino.
„Ich möchte, dass solche Dinge nicht mehr passieren", sagt Marino.