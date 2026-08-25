Urlaubstag in Schwabing

Wo das Münchner Lebensgefühl noch zu spüren ist

Schwabing, das stand lange für alles, was München aufregend und besonders macht. Auch wenn der Ruhm etwas verblasst ist, so lassen sich im Viertel Orte finden, die diese Leichtigkeit ausstrahlen und manchmal auch herrlich unkonventionell sind.

Urlaubstag in Schwabing

Wo das Münchner Lebensgefühl noch zu spüren ist

Schwabing, das stand lange für alles, was München aufregend und besonders macht. Auch wenn der Ruhm etwas verblasst ist, so lassen sich im Viertel Orte finden, die diese Leichtigkeit ausstrahlen und manchmal auch herrlich unkonventionell sind.

Von Jacqueline Lang und Johannes Simon (Fotos)
25. August 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Vermutlich ist Schwabing für München das, was die Lederhose für Bayern ist: So wie die meisten Menschen aus dem Ausland beim Freistaat immer nur an Tracht denken, verbinden viele diese so vielseitige Stadt vor allem mit diesem einen Viertel. Und man versteht schon, wo das herkommt, der Begriff Schwabinger Bohème ist schließlich weithin bekannt. Nur: Allzu weit her ist es damit nicht mehr. 

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