Vermutlich ist Schwabing für München das, was die Lederhose für Bayern ist: So wie die meisten Menschen aus dem Ausland beim Freistaat immer nur an Tracht denken, verbinden viele diese so vielseitige Stadt vor allem mit diesem einen Viertel. Und man versteht schon, wo das herkommt, der Begriff Schwabinger Bohème ist schließlich weithin bekannt. Nur: Allzu weit her ist es damit nicht mehr.